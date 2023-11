Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce des arrestations à l’issue de campagnes sécuritaires ciblées

Le ministère de l’Intérieur annonce que des campagnes sécuritaires ciblées ont été menées, la semaine dernière, auxquelles ont participé des unités spéciales de la direction générale de la sûreté nationale, et la direction générale de la garde nationale.

Ces campagnes qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre les différents types de crimes, et des phénomènes attentatoires à l’ordre public et l’arrestation de personnes recherchées en vue de les traduire en justice, visent à contrer le trafic de drogue, à faire face au crime organisé et à arrêter les éléments terrifiant les citoyens, indique le même département dans un communiqué

Ces opérations sécuritaires ont débouché sur l’arrestation de nombreuses personnes recherchées, et ont contribué à rétablir la quiétude, et à protéger les biens publics et privés.

Elles ont été, menées notamment, à Jbel Jloud, et Hammem-Lif…selon une vidéo postée par le même département.

Gnetnews