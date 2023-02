Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur annonce le dÃ©mantÃ¨lement d’une cellule takfiriste

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce le démantèlement d’une cellule takfiriste

Le ministère de l’Intérieur annonce ce mercredi 15 février le démantèlement d’une cellule takfiriste.

« Dans le cadre d’une opération menée, par anticipation, par la direction de lutte contre le terrorisme de la garde nationale, et la direction de la prévention et de lutte contre le terrorisme, à l’agence des renseignements, et de la sécurité pour la défense, sous l’égide du parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, une cellule takfiriste, relevant de l’organisation Daesh a été découverte, et son plan déjoué », indique le ministère dans un communiqué.

Ce plan consiste à perpétrer des assassinats de sécuritaires au gouvernorat de Bizerte, le jour du second tour des élections législatives, souligne-t-il.

Le département de l’avenue Habib Bourguiba fait état de l’arrestation de l’ensemble des ses membres, à l’issue d’opérations techniques pointues et de filatures.

Avec la clôture des investigations et la comparution des personnes en question devant le parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, une enquête a été instruite à cet effet, et des mandats de dépôt ont été émis à leur encontre.

Gnetnews