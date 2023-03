Tunisie : Le ministère de l’Intérieur déploie des véhicules de police dédiés à la prévention de la violence faite à la femme et à l’enfant

Le ministère de l’Intérieur annonce, ce mercredi 08 Mars, journée internationale des droits des femmes, le déploiement de véhicules de police, « lesquels sont mis à la disposition des différentes équipes d’investigation dans les crimes de violence faite à la femme et à l’enfant ».

Le but est de permettre aux victimes « de les reconnaitre facilement, et de demander secours ». Ces véhicules sont en train d’être étendus, progressivement, à toutes les régions, ajoute-t-il.

Le département de l’avenue Habib Bourguiba indique, dans un communiqué, avoir généralisé les équipes de prévention de la violence contre la femme et l’enfant à l’ensemble des gouvernorats du pays, en consolidation des droits des femmes et de la famille.

A l’occasion du 08 Mars, le ministère de l’Intérieur exprime ses vœux et sa considération « à la femme tunisienne, en général, et la femme sécuritaire, en particulier, en reconnaissance des efforts qu’elle déploie, aux côtés de ses collègues, en matière d’application de la loi, et de protection des personnes et des biens, dans le cadre du respect des droits et libertés ».

Gnetnews