Tunisie : Le ministère de l’Intérieur renforce sa stratégie contre la cybercriminalité

22-09-2025

Le ministère de l’Intérieur dispose d’une stratégie claire et d’un plan global pour lutter contre les crimes électroniques et la cybercriminalité, a déclaré lundi 22 septembre 2025, le chef de service à la police judiciaire, Sahbi El Amari. Selon lui, les actes commis sur Internet ne sont pas sans conséquences sur la stabilité sociale et peuvent même menacer la souveraineté de l’État.

Lors de son intervention sur les ondes de la Radio nationale, El Amri a précisé que cette stratégie s’articule autour de quatre axes principaux, dont la sensibilisation et l’information du public sur la protection des données personnelles et la notification aux unités de sécurité en cas de comportements suspects.

Le plan inclut également la formation et le développement des compétences des forces de l’ordre. « Nous continuons à renforcer la préparation de nos unités spécialisées en cybersécurité pour faire face à des menaces de plus en plus complexes », a souligné le responsable.

La Tunisie s’implique activement dans le domaine cybernétique, tant à travers la coopération internationale qu’au moyen de partenariats nationaux réunissant les ministères des Technologies de communication, de la Justice, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que la société civile.

El Amri a défini la cybercriminalité comme tout acte illégal commis via Internet, incluant le piratage de comptes sur les réseaux sociaux, le vol de données personnelles ou bancaires, et le chantage électronique via messages ou images. Il a insisté sur l’importance de protéger ses informations personnelles et de ne pas ouvrir de liens suspects.

Dans le cadre de cette démarche, la deuxième édition de la conférence nationale sur la cybercriminalité, axée sur l’intelligence artificielle et les évolutions technologiques, se tiendra le 8 octobre prochain sous la supervision du ministre de l’Intérieur et du secrétaire d’État chargé de la Sécurité nationale. Parallèlement, un salon dédié aux entreprises spécialisées en sécurité informatique sera organisé les 6 et 7 octobre, présentant les dernières innovations et favorisant la coopération entre le secteur public et privé.

Gnetnews

Fil d'actualités

Tunisie : Plus de 435 000 élèves bénéficient des aides financiè

22-09-2025

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur renforce sa stratégie con

22-09-2025

Tunisie : L’Instance nationale de sécurité sanitaire met en gard

22-09-2025

Radès : Saisie de près d’une demi-tonne de drogue dissimulée da

22-09-2025

Temps forts

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Lire aussi

Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou

Fil d'actualités

Tunisie : Plus de 435 000 élèves bénéficient des aides financières pour la

22-09-2025

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur renforce sa stratégie contre la cyber

22-09-2025

Tunisie : L’Instance nationale de sécurité sanitaire met en garde contre la

22-09-2025

Radès : Saisie de près d’une demi-tonne de drogue dissimulée dans un conten

22-09-2025

Temps forts

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025