Tunisie : Le ministère de l’Intérieur renforce sa stratégie contre la cybercriminalité

Le ministère de l’Intérieur dispose d’une stratégie claire et d’un plan global pour lutter contre les crimes électroniques et la cybercriminalité, a déclaré lundi 22 septembre 2025, le chef de service à la police judiciaire, Sahbi El Amari. Selon lui, les actes commis sur Internet ne sont pas sans conséquences sur la stabilité sociale et peuvent même menacer la souveraineté de l’État.

Lors de son intervention sur les ondes de la Radio nationale, El Amri a précisé que cette stratégie s’articule autour de quatre axes principaux, dont la sensibilisation et l’information du public sur la protection des données personnelles et la notification aux unités de sécurité en cas de comportements suspects.

Le plan inclut également la formation et le développement des compétences des forces de l’ordre. « Nous continuons à renforcer la préparation de nos unités spécialisées en cybersécurité pour faire face à des menaces de plus en plus complexes », a souligné le responsable.

La Tunisie s’implique activement dans le domaine cybernétique, tant à travers la coopération internationale qu’au moyen de partenariats nationaux réunissant les ministères des Technologies de communication, de la Justice, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que la société civile.

El Amri a défini la cybercriminalité comme tout acte illégal commis via Internet, incluant le piratage de comptes sur les réseaux sociaux, le vol de données personnelles ou bancaires, et le chantage électronique via messages ou images. Il a insisté sur l’importance de protéger ses informations personnelles et de ne pas ouvrir de liens suspects.

Dans le cadre de cette démarche, la deuxième édition de la conférence nationale sur la cybercriminalité, axée sur l’intelligence artificielle et les évolutions technologiques, se tiendra le 8 octobre prochain sous la supervision du ministre de l’Intérieur et du secrétaire d’État chargé de la Sécurité nationale. Parallèlement, un salon dédié aux entreprises spécialisées en sécurité informatique sera organisé les 6 et 7 octobre, présentant les dernières innovations et favorisant la coopération entre le secteur public et privé.

