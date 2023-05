Tunisie : Le ministère des affaires étrangères condamne une attaque lâche, « l’enquête est en cours pour déterminer les responsabilités »

Suite à l’attaque criminelle lâche et hideuse perpétrée hier en marge du pèlerinage annuel de la Ghriba à Djerba en ce haut lieu de prière et d’élévation, ayant fait deux victimes civiles parmi les pèlerins, un Tunisien et un Tuniso-français, et trois agents des Forces de l’ordre, le ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger adresse ses sincères condoléances, toute sa compassion aux familles des victimes, sa profonde sympathie avec les pèlerins, et tous ses vœux de prompt rétablissement aux blessés parmi les forces de l’ordre qui se sont interposées et ont maîtrisé la situation avec exemplarité.

Il s’agit d’un acte odieux et méprisable qui est condamné avec la plus grande fermeté, indique le ministère en cette fin de matinée dans un communiqué.

Cette attaque contre des innocents ne fera que renforcer l’unité et la détermination du pays à poursuivre sa lutte implacable contre toutes sortes de crimes et défaire ceux qui les soutiennent.

L’enquête est en cours pour déterminer les responsabilités engagées dans cette « attaque lâche ».