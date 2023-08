Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères dénonce les « campagnes tendancieuses », et annonce des poursuites judiciaires contre leurs auteurs

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger dénonce « les attaques suspectes et les campagnes tendancieuses » dont il fait l’objet, ainsi que ses missions diplomatiques et consulaires sur les réseaux sociaux, et annonce qu’il prendra toutes les procédures légales pour dévoiler l’identité de leurs auteurs en vue de les poursuivre en justice.

Le ministère dit, dans un communiqué, qu’il ne tolérera pas que ces sites, « ouverts pour la communication, l’interaction positive et la critique constructive, se transforment en une arène pour porter atteinte, constamment, aux symboles de l’Etat, ses responsables et fonctionnaires ».

« Celui qui propage des rumeurs et des mensonges, et attente à l’honneur »…s’expose à des poursuites pénales, avertit-il en substance.

Le département du Nord Hilton met en garde celui qui exploite ses sites officiels, ainsi que ceux de ses missions diplomatiques et consulaires pour diffuser des commentaires compromettants en vue de répandre des informations fallacieuses, proférer des invectives, ou calomnier…que lesdits commentaires seront supprimés immédiatement, conformément aux législations en vigueur, et des poursuites seront engagées contre leurs auteurs.

