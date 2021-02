Tunisie : Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res dÃ©nonce les dÃ©clarations prÃ©judiciables Ã  lâ€™AlgÃ©rie

Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères dénonce les déclarations préjudiciables à l’Algérie

Le ministère des Affaires étrangères exprime son « vif étonnement de la récurrence des déclarations préjudiciables à l’Algérie ».

Dans un communiqué rendu public hier, le département du Nord-Hilton réitère son « rejet catégorique de toutes les tentatives désespérées visant à attenter à la solidité et à la profondeur des liens de fraternité, et aux relations stratégiques entre la Tunisie et l’Algérie ».

« Une telle attitude est irresponsable, n’exprime que l’opinion de ses auteurs, n’engage pas l’Etat tunisien, et ne parviendra pas à attenter, de quelque manière que ce soit, aux relations privilégiées tuniso-algériennes », souligne-t-il.

« Ces relations n’ont eu de cesse d’évoluer, à la faveur de la volonté sincère des directions des deux pays, à renforcer la concertation commune et leur foi dans les valeurs de fraternité, de solidarité et de communauté de destin, au service des deux peuples », conclut la même source.

L’ancien président, Moncef Marzouki, avait déclaré, récemment, que « les autorités algériennes ont combattu la révolution tunisienne et lui ont été hostiles pendant les premières années ».

« La révolution tunisienne a autant pâti du régime algérien que de l’Etat des Emirats, même si la manière est différente », avait-t-il indiqué le 29 janvier dans un entretien avec la chaîne el-Khalij ; des propos que le mouvement Ennahdha avait désapprouvés, les qualifiant « d’irresponsables et de précipitées ».

Gnetnews