Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères récuse les critiques de l’ONG I Watch autour « du bilan négatif de Nabil Ammar » sur le dossier des avoirs spoliés

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger fustige, ce vendredi 01er septembre, le communique de l’organisation, I Watch, sur la récupération des biens spoliés.

Le ministère pointe « un communiqué à charge » montrant bien « le caractère purement politique de l’agenda poursuivi par cette organisation, qui n’a rien à voir avec l’intérêt légitime des Tunisiens à récupérer ces biens ».

Le département du Nord-Hilton considère en ce début d’après-midi, dans un communiqué, que celui de l’ONG « met à nu la mauvaise foi et l’ignorance, feinte ou réelle, des procédures judiciaires et diplomatiques. Il en décrédibilise encore davantage les auteurs, ainsi que les parties étrangères derrière ces organisations, qui continuent de les financer et de les appuyer par tous les moyens ».

« Ce communiqué n’aura aucune influence sur les autorités qu’il vise, ni sur leur détermination à poursuivre leur action, conformément aux aspirations des Tunisiens, clairement exprimées », conclut le ministère.

Revenant sur les audiences accordées, tout récemment, par le président de la république, au ministre des Affaires étrangères, au ministre des Domaines de l’Etat, et au chargé du contentieux de l’Etat, au sujet de la récupération des biens spoliés, l’organisation, I Watch, avait considéré dans un communiqué, rendu public hier, que « l’Etat tunisien assume la responsabilité de l’échec cinglant de la récupération des avoirs gelés à l’étranger, vu l’absence d’une politique claire envers ce dossier, au niveau diplomatique ».

L’ONG avait dénoncé, selon ses propres termes, « le bilan négatif du ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, à ce sujet, étant le premier responsable du dossier des avoirs gelés à l’étranger, en tant que responsable des politiques générales de la diplomatie tunisienne ».

Saïed avait déploré, lors de sa rencontre avec Rekik et Abbes, que la demande du report des délais du gel de l’argent spolié n’ait pas été présentée à l’avance, appelant à accélérer cette procédure, d’autant que la date butoir devait expirer à la fin du mois d’août écoulé.

Gnetnews