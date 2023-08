Tunisie : Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res revient sur la visite de Nabil Ammar en AlgÃ©rie

Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères revient sur la visite de Nabil Ammar en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a effectué hier, mercredi 16 août, une visite de travail en Algérie, en tant qu’émissaire spécial du président de la république, Kaïs Saïed, à son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune.

Ammar a transmis « les sincères salutations de Saïed à Tebboune, et lui a fait part de sa détermination à raffermir, davantage, les liens de coopération bilatérale entre les deux pays, dans de nombreux domaines, et à enraciner la tradition de concertation, sur les principales affaires régionales et internationales d’intérêt commun », rapporte, ce jeudi, le département du Nord Hilton dans un communiqué.

Le ministre s’est, par ailleurs, entretenu avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, sur « les principaux sujets de coopération entre les deux pays, et les importantes échéances attendues les prochains mois ».

Ils ont convenu de « la nécessité de créer de nouveaux mécanismes de coopération bilatérale, de manière à impulser les relations tuniso-algériennes ». Outre « l’échange des points de vue au sujet des évolutions actuelles sur la double-scène régionale et internationale ».

La présidence algérienne avait indiqué auparavant, dans un communiqué, que le président algérien, Abdelmajid Tebboune, avait reçu hier, mercredi, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, en tant qu’émissaire spécial du président de la république, Kaïs Saïed.

