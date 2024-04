Tunisie : Le ministÃ¨re des Affaires sociales annonce le versement des indemnitÃ©s de l’AÃ¯d el-Fitr

Tunisie : Le ministère des Affaires sociales annonce le versement des indemnités de l’Aïd el-Fitr

Le ministère des Affaires sociales annonce qu’une indemnité sera versée au profit des familles démunies, à l’occasion de l’Aïd el-Fitr.

Cette aide est destinée aux familles bénéficiant de virements mensuels fixes.

Le versement comprend la majoration des indemnités fixes, au titre des mois de janvier et février, et interviendra à compter du 05 avril 2024, et des jours suivants.

