Tunisie : Le ministère des Affaires sociales annonce l’octroi des indemnités de 200 dinas pour les professionnels du tourisme

Le ministère des Affaires sociales annonce, ce mardi 1er Mars, que les entreprises touristiques et de l’Artisanat touchées par les répercussions de la propagation du Coronavirus, et mentionnées sur la liste préparée par les services du ministère du Tourisme, devront présenter une demande, en vue de faire bénéficier leurs employés des indemnités exceptionnelles et provisoires estimées à 200 dinars/ mois pour une période maximale de 06 mois pour chaque agent tout au long de l’année 2022.

Cette indemnité est assortie de la condition d’arrêt provisoire, total ou partiel, pendant le mois concerné par l’indemnité.

Les demandes sont déposées sur la plateforme : helptourism.social.tn

Cette disposition a été décidée conformément à l’article 61 du décret-loi n’o 21 de l’année 2021, portant sur la loi des finances de l’année 2022 et l’arrêté conjoint des ministres des Affaires sociales et des Finances du 18 février 2022.

La présentation des demandes pour l’obtention d’une indemnité au titre du mois de janvier commence à compter du vendredi 04 Mars jusqu’au jeudi 10 Mars 2022.

Les entreprises concernées devront renouveler les demandes en vue de l’obtention d’une indemnité au titre du mois de février à compter du 16 Mars jusqu’au 22 du même mois.

Le renouvellement des demandes pour les autres mois commence à partir du 1er jour au 7ème jour du mois suivant.

Les entreprises qui n’ont pu s’inscrire pour ne pas avoir figuré dans la liste préparée par le ministère du Tourisme, peuvent contacter les services de l’office national du tourisme, en vue d’actualiser leurs données (n’o de l’identifiant fiscal et le n’o d’adhésion de la CNSS.

Les noms des employés devront être mentionnés en langue française.

Gnetnews