Tunisie : Le ministère des Finances fixe les modalités d’achat du timbre de voyage en ligne

Un décret de la ministre des Finances du 16 Octobre 2023, régissant la méthode de paiement des frais de voyage à l’étranger, selon les modes électroniques sûrs, est paru au Journal Officiel, dans sa dernière édition.

Il est possible de s’acquitter des frais de voyage à l’étranger par voie électronique, via des timbres de voyage, achetés sur une plateforme électronique dédiée, prévoit l’article premier du nouveau texte.

L’authenticité du timbre électronique est vérifiée lors du départ des voyageurs, par voie aérienne ou maritime, par la police des frontières à travers le système d’échange de données entre les ministères de l’Intérieur et des Finances.

Le timbre électronique comprend les données suivantes : date d’acquisition, le numéro et et le pays du passeport, le montant requis, et la date d’expiration, précise l’arrêté ministériel.

Gnetnews