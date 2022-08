Tunisie : Le ministÃ¨re des Finances provoque le chaos avec le mouvement annuel de comptabilitÃ© publique et de recouvrement (FÃ©dÃ©ration)

Tunisie : Le ministère des Finances provoque le chaos avec le mouvement annuel de comptabilité publique et de recouvrement (Fédération)

La fédération générale des finances et plans, relevant de l’UGTT, rejette le mouvement annuel de la direction générale de comptabilité publique et de recouvrement, et de la direction générale des impôts, et les résultats qui en découlent, et le boycotte.

La fédération appelle le ministère des finances « à revenir sur ce mouvement, mené, d’une manière unilatérale, et à ouvrir un dialogue sérieux et responsable pour éviter les graves répercussions », tout en affirmant « ses dispositions à mener toutes les formes de militantisme pour imposer le respect du droit syndical ».

La fédération estime, dans un communiqué, que « ce mouvement est paru, d’une manière tardive, dans la mesure où il n’a pas tenu compte des conditions des personnes concernées, et leurs engagements professionnels et familiaux ».

La partie syndicale accuse le ministère des Finances « d’avoir dissimulé, sciemment, certaines fonctions, ce qui suscite la suspicion, quant à la crédibilité dudit mouvement ».

Elle pointe « la non-parution du mouvement spécifique aux trésoriers régionaux, et aux centres régionaux de contrôle des impôts, en atteinte au principe de transparence et d’égalité des chances ».

La fédération accuse l’autorité de tutelle « d’avoir suivi la politique de clientélisme et de vindicte », et considère que « ce mouvement attente au droit syndical, et ne fera qu’exacerber le climat social au sein du ministère et ses services externes ». Elle y perçoit « une manière de couvrir l’échec et l’impuissance du ministère, en cette période de l’histoire de la Tunisie, qui requiert audace, compétence et transparence ».

La partie syndicale fait assumer à la ministre des Finances, « l’état de chaos et de tension parmi les agents des finances, depuis son accession aux responsabilités, en l’absence des droits les plus élémentaires, comme la parution des décrets spécifiques aux agentes de l’instance générale de la fiscalité, de la comptabilité publique, et du recouvrement ».

Elle pointe, par ailleurs, « l’absence des concours annuels de promotion au titre de 2020, 2021 et 2022, des nominations aux postes fonctionnels, du versement des sommes dues aux agents, ainsi que le prélèvement démesuré et vindicatif dont les agents ont fait l’objet, sans tenir compte des efforts qu’ils ont accomplis, ayant dépassé toutes les prévisions ».

Gnetnews