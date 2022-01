Tunisie : Le ministÃ¨re des Finances publie des dispositions liÃ©es Ã  l’amnistie fiscale

Tunisie : Le ministère des Finances publie des dispositions liées à l’amnistie fiscale

La direction générale des impôts a rendu public une note relative à l’amnistie fiscale pour les personnes physiques et les personnes morales.

Ces dispositions ont été décidées par le ministère des Finances, en vertu des articles 66 et 67 de la loi des finances 2022, conformément aux dispositions suivantes.

Les personnes physiques, qui détiennent des sommes d’argent en provenance d’activités non-déclarées, pourraient obtenir une quittance fiscale, dans la limite des sommes déclarées, à condition du paiement d’un impôt libératoire de 10 %.

Pour bénéficier de cette mesure, il faudrait déposer ces montants dans un compte bancaire ou postal, et présenter une demande à cet effet, à l’établissement bancaire, et à l’office national de la poste, au plus tard le 30 juin 2022.

Les personnes en situation de surendettement avant janvier 2022, et celles endettées avant le 1er janvier 2022, faisant l’objet d’un accord à l’amiable avant le 1er mai 2022,

Et celles ayant des arriérés fiscaux en vertu des dispositions judiciaires, inhérentes à des contentieux sur le principal de l’impôt, pourront bénéficier de l’annulation des pénalités de retard, des pénalités de remboursement, et des frais de poursuite, à condition de fixer un calendrier de paiement dans un délai maximum du 30 avril 2022, et de rembourser les sommes dues sur trois tranches, pour une période maximale de cinq (5 ans).

Toute personne qui s’engage à rembourser les tranches dues dans les délais, bénéficie de l’annulation des poursuites.

La direction en question énumère l’ensemble de ces dispositions, d’une manière détaillée, dans cette note de 08 pages.

Gnetnews