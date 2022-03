Tunisie : Le ministÃ¨re des Technologies de la Communication alerte les entreprises sur les risques de cyberattaque

Tunisie : Le ministère des Technologies de la Communication alerte les entreprises sur les risques de cyberattaque

Face à la montée des tensions que traverse le monde lors de cette période, notamment dans l’espace cybernétique, le ministère des Technologies de la Communication alerte, ce jeudi 24 Mars, sur les risques de cyberattaques et les éventuels dangers électroniques dans l’espace cybernétique national.

Ces attaques cybernétiques et logiciels de rançon visent les entreprises économiques et financières, et les édifices vitaux, ce qui pourrait provoquer la dégradation des infrastructures névralgiques, entraver les activités économiques et les intérêts quotidiens des citoyens, met en garde le même département.

Le ministère des Technologies de la Communication appelle les différentes entreprises publiques et privées « à appliquer les mesures de sécurité informatique nécessaire, à élever le niveau de vigilance, et à actualiser les plans de continuité de l’activité, tout en s’assurant de leur efficience et leur capacité à garantir la poursuite des missions de l’entreprise, dans le cas de survenue d’accidents cybernétiques ».

L’Agence nationale de sécurité informatique met à la disposition des entreprises toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger les réseaux et systèmes informatiques, des dangers des logiciels de rançon qui se répandent pendant cette période.

La banque centrale a annoncé ce jeudi 24 Mars avoir été victime d’une Cyberattaque que ses services ont réussi à maitriser.

Recevant Nizar Néji, le président de la république a appelé à prendre les mesures nécessaires à anticiper les attaques cybernétiques.

Gnetnews