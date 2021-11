Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce annonce la baisse des prix des fruits et lÃ©gumes

Tunisie : Le ministère du Commerce annonce la baisse des prix des fruits et légumes

Le ministère du Commerce annonce la baisse sensible des prix des fruits et légumes, dans le cadre des efforts du gouvernement de maîtriser les prix, lutter contre la spéculation et améliorer le pouvoir d’achat.

Prenant comme jour de référence le 06 novembre 2021, le ministère indique que la moyenne des prix a enregistré un recul sensible variant entre 08 et 22 % au niveau du marché de gros, et entre 10 et 20 % au niveau du détail ; une diminution ayant concerné notamment les tomates, piments, ognons et les dattes.

Les prix du poulet prêt à cuire (PAC), et des tranches d’escalope ont connu, une baisse continue, dans des proportions variant de 03 à 06 %, par rapport à la semaine écoulée, selon la même source.

Le ministère annonce son intention « d’œuvrer sur différents fronts pour comprimer les prix, et freiner la tendance haussière enregistrée, au cours des mois précédents, en orientant ses programmes particulièrement vers certains produits, selon l’évolution de la situation du marché, la conjoncture économique, et la marche de la saison de production ».

Le même département annonce être parvenu, le même jour, à la faveur de son programme spécifique de contrôle à lever 317 infractions économiques, à la saisie de 52.8 tonnes de légumes et fruits, 60 tonnes de denrées alimentaires, 9 000 œufs, 2496 litres d’huile végétale subventionnée, et 2311 paquets de cigarette.

Les opérations de contrôle qualitative réalisées la même date ont permis la saisie de 46 tonnes de fruits et légumes, 9000 œufs, 1,6 tonnes de denrées alimentaires, et 530 paquets de cigarette.

Le bilan s’élève depuis le début du programme le 15 octobre jusqu’ aujourd’hui à la levée de 6473 infractions liées à une augmentation illicite des prix, des pratiques spéculatives, la manipulation des produits subventionnés, le non- respect de la transparence des transactions…

Ce programme a permis, également, la saisie de 1648 tonnes de légumes et fruits, 573 tonnes de denrées alimentaires, 1,44 millions d’œufs, 17 mille litres d’huile végétale, et 56 mille paquets de cigarette.

Gnetnews