Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce annonce la date du dÃ©marrage des soldes d’hiver

Tunisie : Le ministère du Commerce annonce la date du démarrage des soldes d’hiver

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce ce jeudi 20 janvier que « la saison des soldes d’hiver démarrera le mardi 01er février, et se poursuivra pendant six semaines, jusqu’à dimanche 13 Mars 2022 ».

Le ministère appelle, dans un communiqué, les commerçants « à adhérer massivement à cette manifestation commerciale, en vue de relancer l’activité économique et de renforcer le pouvoir d’achat. »

Le même département affirme « la nécessité de respecter les dispositions réglementaires en vigueur, s’agissant du dépôt des déclarations et du respect du taux des rabais soit 20 % au minimum ».

La loi prévoit, également, un double-étiquetage, et l’information du consommateur de toutes les données à même de garantir la transparence de cette opération, en lui permettant d’exercer son droit au choix.

Gnetnews