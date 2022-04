Tunisie : Le ministère du Commerce annonce le démarrage du contrôle des secteurs du prêt-à-porter et pâtisserie

Le ministère du Commerce et du développement des Exportations annonce ce lundi 18 avril la poursuite de l’amélioration de l’offre des piments et tomates, d’une manière sensible, au marché de gros à des prix inférieurs aux prix légaux.

Le piment est affiché à 2000 dt/ Kg au marché de gros de Bir el-Kessaâ, Menzel Bourguiba et Gabès.

Les tomates sont, elles, vendues à 1300 millimes/ Kg à Gabès et Bizerte, au 16ème jour du Ramadan, correspondant au 17 avril.

La baisse des prix a concerné la plupart des légumes et viandes blanches.

S’agissant du contrôle économique, les équipes de contrôle ont relevé 558 infractions économiques, et procédé à trois saisies : 61 quintaux de farine subventionnée, et 891 unités de denrées alimentaires non propres à la consommation à Gafsa, Tozeur et Jendouba, et ce avec la participation de 149 équipes de contrôle, dont 96 équipes conjointes.

Le programme de contrôle propre à la deuxième quinzaine du mois de Ramadan a démarré. Il concerne les secteurs de prêt-à-porter, pâtisseries, et jouets dans les espaces commerciaux. Outre la poursuite du contrôle des denrées alimentaires dans différents marchés municipaux, et commerces.

Parallèlement, 20 plaintes ont été reçues, elles portent sur la hausse des prix, la vente conditionnée, le refus de vente, et autres pratiques.

Quelque 550 plaintes sont parvenues à la salle d’opérations pendant les 16 premiers jours du Ramadan.

Gnetnews