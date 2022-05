Tunisie : Le ministère du Commerce annonce le gel des prix de l’alimentation pour bétail

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce le gel des augmentations des prix de l’alimentation pour bétail, pendant le mois de Mai 2022.

Les prix de l’alimentation pour bétail composée ont été fixés, selon les niveaux appliqués à chaque établissement avant les dernières augmentations relevées avant le 05 Mai 2022, ajoute le ministère à l’intention de l’ensemble des intervenants dans les circuits de production et de distribution et des producteurs agricoles.

Le même département appelle tous les intervenants à respecter les prix fixés, et à prendre les mesures susceptibles de les appliquer au mieux, tout en s’engageant à approvisionner le marché, selon une cadence normale.

Toute contravention donnera lieu à des poursuites conformément à la loi en vigueur, et exposera ses auteurs aux sanctions administratives et judiciaires les plus dures, avertit-il.

Le ministère dit plancher, actuellement, avec les différents organismes concernés, sur l’examen et l’activation des mesures à même de comprimer les coûts de l’alimentation pour bétail ; y compris la diversification de la composition, la rationalisation des prix des intrants de base des aliments pour bétail, la hausse des produits subventionnés destinés aux usines et aux éleveurs, outre l’intensification de contrôle des opérations de distribution.

Gnetnews