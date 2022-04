Tunisie : Le ministère du Commerce annone une baisse des prix des fruits et légumes au gros et au détail

L’approvisionnement du marché au 19ème jour du mois de Ramadan était normal, avec des quantités totales qui y ont été injectées de 860 tonnes (750 tonnes de fruits, et 290 tonnes de légumes).

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations fait état ce jeudi 21 avril, d’une baisse des prix des piments et tomates, au niveau du gros et du détail.

Ainsi, les piments se sont vendus au détail entre 2300 et 2500 millimes/Kg à Kasserine, Jendouba et Tataouine.

S’agissant des tomates, leur prix de gros le plus bas a été enregistré à Sidi Bouzid, avec 900 millimes/ Kg, contre 1600 millimes/ Kg dans d’autres marchés de gros.

La moyenne des prix des différents types de légumes a connu une baisse de 32 % sur les étals, alors que ceux des fruits ont régressé de 25 à 26 %.

S’agissant du bilan du contrôle des 19 premiers jours du Ramadan, les équipes de contrôle ont levé 11 184 infractions, après avoir effectué 63803 visites.

Les quantités saisies portent sur 43 tonnes de légumes et fruits, 149 tonnes de farine subventionnée, semoule et pâte alimentaire, 8200 litres d’huile végétale, 6 tonnes de sucre subventionné, 3.5 tonnes de viandes blanches, 31 tonnes de produits agricoles et d’engrais, 6838 différents produits alimentaires, 2575 différentes denrées alimentaires, et 1.220 tonnes de fruits secs.

