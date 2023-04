Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce appelle les professionnels Ã  former des stocks stratÃ©giques d’eau minÃ©rale

Tunisie : Le ministère du Commerce appelle les professionnels à former des stocks stratégiques d’eau minérale

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations appelle les unités de mise en bouteille d’eau minérale à augmenter la cadence de la production pour assurer la régularité de l’approvisionnement pendant la période actuelle, et à former des stocks stratégiques, en vue de faire face à la demande supplémentaire pendant la période estivale, où la consommation atteint son point culminant.

A l’issue des réunions de coordination tenues, dans le cadre des préparatifs visant à assurer la régularité de l’approvisionnement pendant l’été 2023, et en vue d’éviter les problèmes entravant la formation des stocks régulateurs nécessaires, le ministère du Commerce appelle les professionnels à respecter les procédures juridiques organisant la transparence et l’intégrité des transactions économiques, conformément à la législation en vigueur.

Les stocks régulateurs devraient être commercialisés de la part des industriels et commerçants de gros, en collaboration avec les services centraux du ministère du Commerce, tout au long de la saison estivale, période où la demande atteint son pic, et sont dirigés, à sa demande, vers les besoins d’approvisionnement du marché.

Le ministère ajoute qu’il était décidé de préserver le niveau actuel des prix, et à ne pas les augmenter de la part des professionnels, sauf dans des cas extrêmes ; une fois que des demandes auront été présentées aux organismes administratifs concernés.

Gnetnews