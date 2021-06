Tunisie : Le ministère du Commerce confirme l’augmentation du prix du sucre de 250 millimes le Kg

Le ministère du Commerce a reconnu ce mercredi 02 Juin, l’augmentation du prix du sucre blanc en vrac destiné à la consommation familiale, de 250 millimes le Kg, pour le ramener à 1400 millimes, contre 1150/ Kg.

La directrice générale de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, Fadhila Rabhi, a justifié cette hausse par « la volonté de limiter les pratiques frauduleuses, et spéculatives de ce produit subventionné, et de diriger la subvention vers ceux qui la méritent ».

Dans une déclaration à la TAP, la responsable a ajouté que cette hausse intervient pour limiter les prix variables de ce produit, et faire face à la contrebande d’importantes quantités vers des pays voisins, où le sucre est exposé à la vente à son prix réel.

Le prix du sucre blanc destiné à la consommation familiale a été gelé depuis 2008 à 970 millimes/ Kg, pour être revu à la hausse en décembre 2019, et atteindre le 1050 millimes/ kg.

Les prix sont variables entre le sucre destiné à la consommation, et celui industriel et artisanal, notamment après l’application d’une taxe de 100 milliimes au début de 2021, en vertu de la loi des finances de 2021, ce qui a contribué à l’accroissement de la spéculation, a-t-elle indiqué en substance.

L’actuelle augmentation de 250 millimes le Kg, intervient en vue de réduire les pertes subies par l’office du Commerce de Tunisie (OCT), ayant avoisiné les 540 millions de dinars entre 2006 et 2019 et pour diriger la compensation aux catégories qui la méritent, a insisté Fadhila Rabhi.

Gnetnews