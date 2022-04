Tunisie : Le ministère du Commerce décide l’interdiction des exportations de certains légumes

Le ministère du Commerce et du développement des exportations a décidé l’interdiction des exportations de certains légumes, à l’instar de la pomme de terre, du piment, des tomates et de l’ognon, face au manque flagrant dans l’opération d’approvisionnement, et de la hausse démesurée des prix des légumes lors de la dernière période.

Dans une déclaration à la TAP, le chargé de l’information et de la communication audit ministère, Mohamed Ali Ferchichi a indiqué que le ministère avait pris cette décision à la fin de la semaine dernière, suite à la baisse des arrivages de légumes au marché de gros, pendant les premiers jours du mois de Ramadan. Chose ayant amélioré l’offre, et fait revenir, progressivement, les prix à leur cadence ordinaire, en début de cette semaine.

S’agissant de la baisse des prix de légumes, il a indiqué que le prix du piment est passé de 6000 dinars à 2500 dinars, celui des tomates de 2000 dinars à 1400 dinars, des pommes de terre de 2400 dinars à 1500 dinars, et de l’ognon de 1300 dinars à 900 millimes.

Il a fait état de la reprise de l’approvisionnement normal du marché de gros en légumes depuis hier mardi. Quelque 120 tonnes de tomates ont été injectées hier au marché de gros, contre 130 tonnes, le même jour de l’année dernière.

Aux prochains jours, les prix suivront une tendance descendante, du fait de l’approvisionnement du marché par les légumes de saison.

Gnetnews