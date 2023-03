Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce diffuse un spot appelant Ã  l’affichage des Ã©tiquettes sur les Ã©tals des fruits, lÃ©gumes, poissons…

Tunisie : Le ministère du Commerce diffuse un spot appelant à l’affichage des étiquettes sur les étals des fruits, légumes, poissons…

Le ministère du Commerce et du développement des exportations diffuse un spot publicitaire sur sa page officielle Facebook, prônant la nécessité de l’affichage des prix en vue de garantir la transparence des transactions, et de ne pas susciter la confusion chez les consommateurs.

Les commerçants sont tenus d’afficher les étiquettes clairement sur les fruits, légumes, poissons, etc, exposés sur leurs étals, afin que le consommateur sache à quoi s’en tenir, tel est le message principal du spot en question.

Le ministère du Commerce lance conjointement, avec les parties sécuritaires la chasse aux spéculateurs et autres auteurs d’infractions à même de déréguler les circuits de distribution et d’attenter à la sacro-sainte règle de l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché, en ce mois de Ramadan où la consommation monte en flèche.

Le même département appelle, par ailleurs, les consommateurs à appuyer ses efforts, en appelant le numéro vert 80 100 191, pour signaler tout éventuel dépassement.

Gnetnews