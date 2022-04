Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce publie le bilan des six jours de contrÃ´le Ã©conomique et de saisies

Tunisie : Le ministère du Commerce publie le bilan des six jours de contrôle économique et de saisies

Le ministère du Commerce et du développement des Exportations annonce, ce vendredi 08 avril, que les services de contrôle ont levé, pendant les six premiers jours de Ramadan, 3570 infractions économiques, après avoir effectué 17305 visites, lesquelles ont concerné les circuits de distribution des produits agricoles et de mer, des produits d’alimentation générale, et les circuits de vente de détail.

Ces infractions sont réparties, essentiellement, sur le secteur des fruits et légumes (59.5 %), les produits alimentaires (29,2 %), les boulangeries (6,6%), et les produits industriels, 5 %.

Les marchandises saisies sont estimées à :

*3375 litres d’huile végétale subventionnée,

*255.5 quintaux de farine subventionnée,

*206 kg de semoule,

*63 Kg de pâte alimentaire,

*2710 kg de piments

*1558 kg de tomates

*142 kg de riz

*437 kg de sucre subventionné

*1872 de volailles

*1811 paquets de tabac

*1.2 tonnes d’aliments pour bétail

968 équipes de contrôle, dont 545 équipes conjointes, ont été mobilisées, avec un appui sécuritaire dans différents gouvernorats.

Quelque 261 plaintes relatives à la hausse des prix, refus de vente, vente conditionnée, dissimulation de marchandise ou non affichage des prix…sont parvenues à la salle d’opérations centrale…dont 168 ont été traitées.

Le ministère met à la disposition des consommateurs les numéros de ladite salle d’opérations :

Tél : 71.354.436, Fax : 71.242.637, ainsi que le numéro vert : 80.100.191.

Gnetnews