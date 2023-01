Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce publie les rÃ©sultats du contrÃ´le Ã©conomique et du programme anti-spÃ©culation

Tunisie : Le ministère du Commerce publie les résultats du contrôle économique et du programme anti-spéculation

Le ministère du Commerce et du développement des exportations publie, ce mardi 17 janvier 2023, les résultats du programme de contrôle économique, pendant la période du 01er au 14 janvier 2023.

En vue d’assurer la régularité de l’approvisionnement du marché et de faire respecter les prix des produits de base, les services de contrôle économique dudit ministère ont poursuivi, en collaboration avec les services sécuritaires dans différentes régions, le programme conjoint de lutte contre la spéculation.

Le premier bilan de la première quatorzaine de l’année, fait état de 3373 infractions économiques relevées, dont 896 infractions relevées dans le cadre des opérations de contrôle conjoint :

*1154 infractions dans le secteur des produits agricoles et de la pêche (765 infractions liées aux légumes et fruits, 274 infractions inhérentes au secteur des volailles et œufs) ;

*1716 infractions dans le secteur de distribution des produits subventionnés ;



*503 infractions dans d’autres secteurs.

Ces infractions se répartissent, selon les pratiques, à 1257 liées aux prix et pratiques spéculatives ; 1696 infractions inhérentes à la transparence et à l’intégrité des transactions, 37 infractions en lien avec le commerce des produits subventionnés et 383 infractions relatives à la qualité et à la métrologie.

Les opérations de contrôle ont, par ailleurs, débouché sur la saisie de 363 tonnes de légumes et fruits ; 47 tonnes de dérivés céréaliers subventionnés (farine, semoule, et pâte alimentaire), 6067 litres d’huile végétale subventionnée, 01 tonne de sucre blanc en vrac, 06 tonnes d’aliments pour bétail, et 14116 litres de lait.

Gnetnews