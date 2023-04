Tunisie : Lancement, ce mercredi, d’une campagne de propretÃ© sur les sites de la Transtu, et intervention urgente sur la ligne TGM

Tunisie : Lancement, ce mercredi, d’une campagne de propreté sur les sites de la Transtu, et intervention urgente sur la ligne TGM

Le ministère du Transport annonce le lancement, à compter de ce mercredi 26 avril 2023 d’une campagne de propreté, dans les différents sites et espaces de société des Transports de Tunis (Transtu), avec l’appel d’entamer des programmes au nom du principe de la responsabilité gouvernementale, et sociétale.

Cette annonce a été faite à l’issue d’une séance de travail tenue hier, précédée par une visite effectuée le jour même par le ministre du Transport, Rabiï Majidi, à nombre d’édifices de la Transtu, où il a inspecté équipements et infrastructure, notamment les ponts s’étendant sur la voie ferrée de la linge Tunis – La Goulette – La Marsa (TGM), en se rendant à l’entrepôt des rames de métro à la station Tunis-Marine.

Il a été aussi question d’entamer, immédiatement, les interventions urgentes au niveau des moyens propres, jusqu’au parachèvement des procédures des marchés publics programmés, en vue de la mise à niveau et du renouvellement de certains ouvrages, notamment le pont du canal Khereddine, qui surplombe la ligne TGM.

Les nouvelles dispositions portent, également, sur l’accélération des procédures relatives à la mise en oeuvre des programmes relatifs à l’environnement et la sécurité, en coordonnant avec les parties officielles concernées. Il s’agit aussi de hâter la mise en oeuvre du programme d’investissement visant à renforcer la flotte par de nouveaux équipements.

Un plan hygiène, sécurité, santé et environnement (HSSE) sera mis en place, avec la création d’une structure qui lui est destinée au sein de l’entreprise et la nomination d’un premier responsable à sa tête.

Les mesures concernent, de surcroît, la mise ne place d’un programme de gestion des équipements.

Un inventaire du patrimoine immobilier sera réalisé, lequel devra être valorisé dans le cadre de l’économie circulaire.

Un programme de communication et de sensibilisation sera initié, contribuant à améliorer la relation entre le citoyen et le service public, en vue de préserver la sécurité des équipements et des édifices.

Gnetnews