Tunisie : Les travaux de la ligne D du RFR à l’arrêt, une commission technique pour débloquer la situation

Les solutions et les hypothèses posées en vue d’aplanir les difficultés empêchant le parachèvement des travaux liés à la ligne D du Réseau ferroviaire rapide, reliant Tunis et Qobaâ (la Manouba), ont été examinées ce mardi 30 Mai, lors d’une séance travail, tenue sous la présidence du ministre du Transport, Rabie Majidi.

Le but étant de reprendre les travaux à l’arrêt dans les délais les plus proches, conformément à un programme de travail assorti d’un échéancier, en impliquant toutes les parties concernées par ce projet, y compris les pouvoirs régionaux, locaux et la société civile.

Rabie Majidi a appelé à accélérer la formation d’une commission technique, laquelle sera chargée de suivre l’état d’avancement des travaux, tout en se réunissant une fois par mois, en vue d’examiner les difficultés et d’œuvrer à les aplanir.

Outre la mise en place d’une stratégie de communication efficace en vue d’atteindre les objectifs escomptés, accompagnant les différentes étapes du parachèvement de ce projet.

Le ministre a valorisé les résultats réalisés par la ligne E, mise en exploitation en Mars dernier, et le degré de satisfaction des usagers de cette ligne, qui leur a facilité la vie, ce qui constitue un catalyseur pour parachever les composantes du réseau ferroviaire, et les autres projets qui lui sont inhérents, notamment celui électrifié.

Ce mode de transport reste le meilleur, et est parmi les priorités du programme du ministère, du fait de ses avantages en matière de réalisation des objectifs de la stratégie nationale de transition énergétique et écologique.

Gnetnews