Tunisie : « Le ministère est ouvert à toutes les propositions au sujet du projet de loi des finances de 2023 » (Nemsia)

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a rencontré ce lundi 07 novembre, le président et membres du Conseil national de l’ordre des experts comptables, dans le cadre de la démarche participative en vue l’élaboration du projet de loi des finances de l’année 2023.

La ministre a mis l’accent sur « le rôle joué par les experts-comptables, comme partenaire agissant en matière de réforme du dispositif fiscal, du fait de leur proximité des préoccupations de l’entreprise, et étant au fait des paris de la prochaine étape ».

Nemsia a affirmé que son ministère était « ouvert à toutes les suggestions constructives, sur le projet de loi de finances de l’année 2023, et est soucieux d’associer les experts-comptables, les professionnels des questions fiscales, et les organisations nationales, en vue de formuler leurs observations et propositions là-dessus ».

La ministre a évoqué « l’actuelle conjoncture économique, les défis en matière de grands équilibres des finances publiques, et la nécessité de conjuguer les efforts en vue de réussir le programme des grandes réformes, en prime la réforme fiscale, pour son importance en matière de concrétisation de justice fiscale, de lutte contre l’évasion fiscale et de consolidation de la transparence ».

Cette rencontre a permis de présenter « un aperçu sur les principaux contours du projet de loi de finances de l’année 2023, un débat s’en est suivi sur les principales mesures dudit projet, outre des propositions qui s’inscrivent dans le même cadre ».

Il a été convenu de poursuivre les réunions avec le conseil de l’ordre des experts comptables en vue d’approfondir certaines propositions visant à mettre en adéquation la législation fiscale et la législation comptable des entreprises, l’appui de la capacité compétitive des entreprises économiques, la lutte contre le commerce parallèle, « en vue de redresser les finances publiques et d’instaurer un système fiscal équitable et transparent ».

Gnetnews