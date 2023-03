Tunisie : Le ministre congolais se rend au lotissement, la Perle du Lac 1, première tranche d’un projet qui transformera le visage de Tunis

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Zenzeri, son homologue congolais, Loando Mboyo Guy, et les délégations les accompagnant, se sont rendus en visite au lotissement, la Perle du Lac 1, dans la zone Nord-Ouest, des berges du Lac (Tunis Nord).

Cette visite a permis de prendre connaissance des différentes composantes du lotissement en question, et ses spécificités techniques, et architecturales.

Le lotissement la Perle du Lac représente la première tranche, d’une ville unique en son genre, à travers laquelle, la société de promotion du Lac de Tunis (SPLT), se propose de hisser la ville de Tunis, au rang des métropoles internationales, indique le ministère dans un communiqué.

Ridha Trabelsi et Slaheddine Zouari, respectivement, Directeur Général de la société de promotion du Lac de Tunis, et directeur général des ponts et chaussées, ainsi que d’autres responsables de la SPLT, étaient présents à cette visite.

Le ministre d’État congolais en charge de l’Aménagement du territoire, Loando Mboyo Guy, est en visite de travail en Tunisie. Il s’est rendu sur le chantier de la route X4 et à la société Tunisie Autoroutes, et a eu une séance de travail avec son homologue tunisienne.

Gnetnews