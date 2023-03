Tunisie : Un ministre congolais dans nos murs, se rend à des projets routiers dans la perspective d’une coopération future

Une délégation congolaise, conduite par le ministre d’État en charge de l’Aménagement du territoire, Loando Mboyo Guy, est en visite en Tunisie, pour s’enquérir, notamment, des projets d’infrastructure.

Lors d’une séance de travail tenue hier, jeudi 09 Mars, entre les parties tunisienne et congolaise, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri a exprimé « les dispositions de son ministère et l’ensemble des entreprises publiques et privées, à renforcer la coopération avec la république démocratique du Congo, et à échanger les expériences dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de l’infrastructure ».

La ministre de l’équipement et son homologue congolais se sont rendus sur le chantier du projet de la route X 4 (entre le carrefour Malagua et la route X20 et de l’échangeur X 20/ X4), pour prendre connaissance de ses différentes composantes, et les nouvelles techniques adoptées par la direction générale des ponts et chaussées, au niveau de ses différentes phases ; « ce projet est considéré comme étant parmi les grands projets nationaux dans le domaine de l’infrastructure ; sa spécificité technique réside dans la nature de la zone qu’elle abrite (Zone de décharge) ».

Le Directeur de l’unité de réalisation du projet de la route X4 et celui de l’entrée Sud de Tunis, Sami Hosni, a présenté « les principales techniques modernes utilisées lors de la réalisation de ce projet, à l’instar du traitement et de la consolidation du sol, laquelle est une nouvelle technique, respectueuse des normes environnementales, utilisée, pour la première fois, dans un projet routier en Tunisie », rapporte le ministère de l’Equipement.

Il a également présenté un aperçu sur les procédures adoptées par le ministère en matière de règlement des problèmes fonciers, et le transfert des réseaux des concessionnaires publics, a fortiori, que ce projet est érigé, dans une zone à forte densité urbaine.

Le ministre Congolais s’est rendu également à la société Tunisie Autoroutes, et à la station de péage de Mornag.

Loando Mboyo Guy a salué l’évolution que connait la Tunisie, en matière de réalisation des projets routiers, ainsi que l’expérience tunisienne acquise en matière de réalisation des travaux, et de mise en place des règles de maintenance et d’exploitation des autoroutes.

