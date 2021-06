Tunisie : Le ministre de la Défense dévoile les catégories de civils ayant le droit de se faire soigner à l’hôpital militaire

Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bartagi, a affirmé ce lundi 07 Juin, que « les civils appartenant au ministère de la Défense, ont tous les droits au même titre que les militaires de bénéficier des services de la santé militaire ».

En réponse à une question, lors d’une plénière à l’Assemblée, il a ajouté que « les civils n’appartenant pas au ministère, sont traités au cas par cas », signalant que « les cas critiques et urgents, ou ceux qui nécessitent une intervention chirurgicale sont pris en charge à l’hôpital militaire ».

« L’hôpital militaire accueille tous les jours des civils mais cela se fait, selon les priorités et la capacité d’accueil », a-t-il dit, martelant que « la priorité absolue est accordée aux militaires et aux civils du ministère ».

Bartagi n’a pas exclu que la présidence de la république, la présidence du gouvernement, un ministère ou l’Assemblée des représentants du peuple (ARP)…puissent attirer l’attention de son ministère sur l’existence d’un cas, devant être pris en charge à l’hôpital militaire.

Il a, néanmoins, souligné que son ministère prend des précautions « pour ne pas mettre l’hôpital militaire dans une situation où il ne peut accueillir un militaire ou un civil du ministère de la Défense ».

S’agissant du texte régissant les drones, le ministre a expliqué qu’il s’agit d’un décret et non d’une loi et son ministère se limite à émettre son avis là-dessus.

Il a ajouté que son ministère accorde de l’intérêt à ce sujet, et souhaite que le domaine des drones soit organisé « pour que l’armée puisse utiliser ces techniques dans les domaines opérationnels, de contrôle et de reconnaissance ».

A propos de la contribution de son ministère au développement des nouvelles technologies, il a indiqué que son département dispose « de laboratoires, d’unités de recherches dans les différentes académies, ainsi que d’un centre de recherches militaires à el- Aouina dont le rôle est de développer les nouvelles technologies et la digitalisation ».

Le plan stratégique du ministère 2020 – 2030 comprend un volet de développement technologique et un volet numérique important, a-t-il souligné.

Gnetnews