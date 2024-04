Tunisie : Le ministre de la DÃ©fense en visite Ã  l’Ã©cole d’aviation de Borj el-Amri

Tunisie : Le ministre de la Défense en visite à l’école d’aviation de Borj el-Amri

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, s’est rendu hier, lundi 01er avril 2024, à l’école de l’aviation à Borj el-Amri, où il a inspecté la marche du travail et s’est enquis des conditions de vie et d’études des élèves-officiers.

Le ministre de la Défense a écouté des données relatives à l’actuelle année scolaire, ainsi que l’évolution des mécanismes et modes de formation et d’apprentissage destinés aux élèves officiers dans le domaine de l’aviation.

Il a salué les efforts des responsables de cette institution d’enseignement militaire, en vue de d’en développer la prestation conformément aux standards mondiaux en matière de qualité de la formation.

Il a affirmé le soutien total du ministère à cette institution, et son engagement à fournir tous les moyens techniques et compétences nécessaires afin qu’elle continue à s’acquitter de son message, et à rayonner sur le double-plan national et international.

Le ministre de la Défense a partagé avec les militaires travaillant à l’école et les élèves officiers le repas de rupture du jeûne, les incitant à plus d’abnégation et d’effort, en consécration des nobles valeurs militaires.

Il a souligné la détermination de l’institution militaire à s’intéresser, davantage, au volet moral de ses membres, en termes d’amélioration de leur conditions de vie, et de la prise en charge sociale.

Gnetnews