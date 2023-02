Tunisie : Le ministre de la Défense s’entretient avec l’ambassadeur algérien autour de la coopération militaire

Les moyens de développer la coopération tuniso-algérienne dans le domaine militaire, ont été au centre d’une rencontre entre le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, et l’ambassadeur d’Algérie à Tunis, Azzouz Baallal.

Mémiche a évoqué « les liens historiques et le niveau de coopération militaire entre les deux pays », appelant à « la consolider et à la développer, notamment dans les domaines de formation, et de l’échange des expériences », rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Il a salué « l’action conjointe et la coordination judicieuse contre les risques qui menacent la stabilité de la région ».

Le diplomate algérien a salué « les relations fraternelles enracinées entre les deux peuples, ainsi que le niveau d’action conjointe et de coopération entre les deux pays ».

Il a souligné « l’importance du rapprochement des positions officielles entre les directions des deux pays, envers les principales affaires régionales et internationales », ce qui donne lieu à des perspectives de coopération plus larges, ajoute en substance la même source.

Gnetnews