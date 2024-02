Tunisie : Le ministre de la Santé reçoit les représentants du SEPHIRE autour de la régularité de l’approvisionnement en médicaments

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé, ce lundi 26 février 2024, au siège du ministère, une séance de travail, l’ayant réuni avec la présidente du syndicat des Entreprises Pharmaceutiques Innovantes et de Recherche (SEPHIRE), et la délégation l’accompagnant, en présence des représentants de la pharmacie centrale de Tunisie, de l’agence nationale du médicament et des produits sanitaires, la direction de recherche médicale, et les structures concernées au ministère.

La séance a été consacrée à l’examen des moyens de relance des relations de partenariat entre les laboratoires internationaux de fabrication des médicaments innovants, et les différents intervenants au dispositif du médicament au ministère de la Santé, pour assurer le médicament, et les mécanismes de consolidation de l’investissement dans ce secteur vital.

Ali Mrabet a souligné, à cette occasion, l’importance accordée par le ministère de la Santé, à la régularité de l’approvisionnement du marché des médicaments, à la sécurisation des stocks stratégiques, ainsi qu’à la sécurité nationale médicamenteuse.

Il a ajouté que le ministère œuvrait avec l’ensemble des intervenants dans le domaine des médicaments, des secteurs public et privé, à la relance de l’investissement dans le secteur des industries pharmaceutiques, ainsi qu’à la consolidation et à l’amélioration du dispositif national des médicaments, notamment pour ce qui est de la facilitation des mesures d’inscription et de commercialisation des nouveaux médicaments.

Le ministre de la Santé a souligné l’importance de la coopération avec l’ensemble des investisseurs internationaux dans le secteur des industries pharmaceutiques, pour appuyer les opportunités de partenariat et d’investissement dans notre pays.

Gnetnews