Tunisie : Le ministre de la SantÃ© visite l’hÃ´pital local Ibrahim Gharbi de KÃ©libia, et le centre SSB de Hammam el-Ghezaz

Tunisie : Le ministre de la Santé visite l’hôpital local Ibrahim Gharbi de Kélibia, et le centre SSB de Hammam el-Ghezaz

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, s’est rendu hier, mercredi 24 janvier, en visite à l’hôpital local, Ibrahim Gharbi, à Kélibia (gouvernorat de Nabeul), en présence notamment de la gouverneure de Nabeul, Sabah Malek, du directeur général des structures sanitaires, de la directrice régionale de la santé de Nabeul, et nombre des cadres de santé dans la région.

Le ministre s’est enquis de la marche de travail, des conditions d’admission des malades, et leur prise en charge aux urgences, et dans les autres services hospitaliers, à l’instar du service de médecine interne, des unités de médecine naturelle, de radiologie, des maladies chroniques, des soins dentaires, des consultations externes, et des rendez-vous à distance, affirmant la nécessité d’améliorer la qualité des prestations rendues aux citoyens dans la région.

Mrabet s’est enquis des conditions d’hébergement et de propreté à l’hôpital.

Il a, par ailleurs, échangé avec les malades, les cadres médicaux et paramédicaux et les agents, valorisant le rôle des professionnels de santé au niveau des premières lignes, en vue d’assurer des services préventifs et curatifs.

Le ministre de la Santé a, également, visité le centre de santé et des soins de base à Hammam el-Ghezaz, candidat à l’obtention d’un certificat d’accréditation sanitaire, où il s’est enquis des conditions de travail dans nombre d’unités de soins, à l’instar de la médecine générale, des soins dentaires, des salles de vaccination, de pharmacie centrale…

Il a recommandé d’aller de l’avant en matière de digitalisation et de redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de prestations rendues aux malades.

Gnetnews