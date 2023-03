Tunisie : Le ministre de l’Education qualifie le feuilleton, « Fallujah » de « mascarade » et annonce une réunion ministérielle à son sujet

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a affirmé ce vendredi 24 Mars 20223, que la famille éducative et l’ensemble des Tunisiens et des élèves étaient surpris par le contenu du feuilleton, « Fallujah », diffusé hier sur la chaîne el-Hiwar Ettounsi.

Dans une déclaration médiatique, relayée par des sources concordantes, le ministre de l’Education a qualifié de « mascarade », cette fiction ramadanesque, laquelle « a porté atteinte à l’ensemble des enseignants, au lycée tunisien, comme elle a attenté aux employés de l’éducation et aux surveillants, et ne reflète pas l’image réelle de l’élève tunisien. »

« Ce qui a été diffusé hier est contraire aux valeurs morales de la famille ; n’est en rien, en rapport, avec le mois de Ramadan, et ne reflète pas, le travail sérieux et immense, effectué par la famille éducative, pour sauver les apprenants et en améliorer le niveau intellectuel et de connaissances », a-t-il souligné.

Le ministre de l’Education a indiqué que la réaction ne s’est pas faite attendre depuis la diffusion de « l’épisode mascarade », c’est qu’il a contacté la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, qui a soumis, à son tour, le sujet au président de la république.

Il a ajouté qu’ »une rencontre ministérielle est attendue, pour prendre les mesures à même d’arrêter la mascarade ayant nui à l’enseignement tunisien, à l’heure où le gouvernement s’achemine vers l’annonce du Conseil supérieur de l’Education, en vue de rehausser le niveau éducatif ».

Gnetnews