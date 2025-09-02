Tunisie : Le ministre de l’Équipement visite les projets de protection contre les inondations

Dans le cadre des préparatifs pour la saison des pluies 2025-2026, le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, M. Salah Zouari, a effectué ce lundi 1er septembre une visite de terrain dans les gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous. Il était accompagné de plusieurs cadres centraux et régionaux du ministère.

Au cours de sa visite, le ministre a inspecté l’avancement des travaux de maintenance des infrastructures de protection contre les inondations, notamment les ouvertures de lits de rivières et canaux secondaires, ainsi que le nettoyage des bassins de récupération des eaux pluviales. Parmi les sites contrôlés figurent le canal d’évacuation des eaux pluviales sur la route nationale 9, la station de pompage et le canal longeant la route régionale 33, le canal Khaznadar, le canal d’évacuation de la Sebkhet Sijoumi, ainsi que les embouchures sur les oueds Melyan et Sidi Slimane et le bassin de récupération de l’eau à Borj Turki.

Le ministre s’est également rendu sur le chantier du canal Nour Jaafar, dans le cadre du troisième lot du projet de protection contre les inondations de la zone de Raoued, où le taux d’avancement a été évalué à 32 %. Il a insisté sur la nécessité de respecter les délais et d’accélérer le rythme des travaux.

M. Zouari a souligné l’importance de :

-Renforcer l’entretien des réseaux de drainage des eaux pluviales sur les routes et infrastructures concernées,

-Nettoyer et maintenir les lits d’oueds et canaux,

-Coordonner avec l’ensemble des intervenants pour assurer la protection des zones résidentielles et la préservation des vies et biens en cas de fortes pluies.

Pour soutenir ces efforts, le ministère a alloué 36 millions de dinars pour la maintenance des infrastructures de protection contre les inondations sur l’ensemble du territoire national, dont environ 8,2 millions pour les gouvernorats de la grande Tunis. À fin août 2025, près de 2 400 km de canaux, rivières et canaux secondaires avaient été nettoyés et remis en état.

