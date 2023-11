Tunisie : Le ministre de l’Intérieur annonce l’intensification de l’installation des caméras de surveillance pour faciliter les interventions sécuritaires

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a déclaré ce, mardi 21 novembre, à l’Assemblée que le budget du ministère de l’Intérieur de l’année 2024 a augmenté, par rapport à l’année écoulée, de seulement 2 %.

En réponse aux interrogations des députés, lors de la discussion, en plénière, du projet du budget du nouvel exercice de son ministère, Fekih a expliqué que le budget tient compte de la situation économique et financière du pays, « nous ne pouvons pas demander, plus que les moyens dont nous disposons ».

Il a évoqué les actions conjointes menées par les différentes unités du ministère de l’Intérieur en vue de garantir l’unité de l’Etat, et la paix civile. « Les Tunisiens devraient se sentir protégés et dans un climat sûr, et leurs demandes en matière de lutte contre le crime, contre les drogues, et les bandes, et tous ces phénomènes nouveaux, trouveront une réponse auprès du ministère de l’Intérieur, a-t-il dit, soulignant que l’action conjointe débouche sur de très bons résultats.

Au sujet du parc du transport du ministère de l’Intérieur, Kamel Fekih a indiqué que son département oeuvre à moderniser ce parc, conformément aux priorités préétablies. « Nous avons 600 moyens de locomotion et nous œuvrerons à réparer les véhicules anciens, dans nos ateliers », a-t-il dit, évoquant l’existence de quatre ateliers, trois à Tunis et un à Sfax, entre garde nationale et sécurité publique.

S’agissant des caméras de surveillance, le ministre de l’Intérieur a annoncé l’intensification de l’installation de ces caméras dans les régions extrêmement prioritaires, à l’instar des régions frontalières, et sensibles, et dans les grandes villes, de manière à faciliter l’intervention des forces sécuritaires et d’éviter la perte de temps.

« La protection des unités sécuritaires, et la mise en place de caméras au niveau des unités sécuritaires frontalières, s’explique par le fait, que nous avons une focalisation sur la lutte contre migration irrégulière, et contre ces bandes qui évoluent en matière de traitement avec la société tunisienne, et avec les autorités sécuritaires », a-t-il indiqué.

Il a annoncé l’installation en 2024 de 200 dispositifs de contrôle au niveau des locaux sécuritaires, non dotés de caméras, ainsi que l’acquisition de 200 dispositifs de contrôle pour les patrouilles pédestres, bodyguards, et 100 caméras embarquées pour les voitures sécuritaires, de manière à préserver les droits des citoyens et des policiers pendant les interventions.

Concernant les interventions du ministère de l’Intérieur au niveau des locaux sécuritaires, Fekih a indiqué que son ministère a lancé 400 projets d’aménagement de locaux sécuritaires relevant de la garde nationale et plus de 100 projets de locaux de la sûreté nationale.

A sujet du rôle des autorités régionales en matière d’accélération des projets bloqués, le ministre a indiqué que le gouverneur et le conseil régional ont un rôle important en matière de réalisation des projets, signant que des commissions régionales ont été créées sous l’égide du gouverneur, et se réunissent d’une manière hbdomadaire, pour accélérer la réalisation des projets.

Gnetnews