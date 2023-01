Tunisie : Le ministre de l’Intérieur appelle les forces sécuritaires « à appliquer la loi à tous, sans exception »

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a exhorté ce mardi 17 janvier, les forces sécuritaires « à continuer à faire montre de vigilance, et à appliquer la loi à tous sans exception, et ce dans le cadre de l’impartialité totale, et en respect des principes des droits de l’homme ».

Taoufik Charfeddine a fait cette déclaration, lors d’une visite qu’il a effectuée ce matin, à la direction générale des unités d’intervention de la sécurité nationale de Bouchoucha, au district de police nationale de Tunis, à la direction générale de la garde nationale d’el-Aouina, et à l’office national de protection civile, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le ministre a, ainsi, échangé avec les agents et les cadres relevant des structures en question, valorisant « leurs efforts en matière de sécurisation des différentes manifestations et activités, de préservation de l’ordre public, et de protection des personnes, et des biens publics et privés ».

Il a, par ailleurs, salué leur « dévouement », les incitant à plus « d’abnégation et de don de soi ».

Ces visites ont été, par ailleurs, « une occasion de s’enquérir des conditions de travail, et d’écouter les préoccupations des employés du ministère de l’Intérieur, tout en leur remontant le moral », selon la même source.

Gnetnews