Tunisie : Le ministre de l’Intérieur décoré des insignes de « Commandeur » par l’OIPC

La Secrétaire Générale de l’organisation internationale de la protection civile (OIPC), YAP MARIATOU, a décoré, ce jeudi 16 février, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, des insignes de « Commandeur de l’ordre international de la protection civile », en considération des efforts du ministère de l’Intérieur, en matière d’appui à la protection civile en Tunisie.



Le directeur général de l’office national de la protection civile s’est vu décerner l’insigne d’officier.

La Secrétaire Générale de l’OIPC effectue une visite en Tunisie du 14 au 18 février, pour « prendre connaissance de l’expérience tunisienne dans le domaine de la protection civile, et accréditer l’Ecole nationale de Protection civile de Jebel Jloud, en tant que centre régional et international auprès de ladite organisation », indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

L’école en question a, désormais, « un rayonnement international à travers la formation des officiers de différentes nationalités africaines, outre le fait, qu’elle abrite des sessions de formation et colloques internationaux, en coopération avec l’organisation, ou avec certains pays, dans un cadre bilatéral », ajoute, en substance, la même source.

« Cette visite s’inscrit, dans le cadre de la coopération entre l’ONPC et l’OIPC qui remonte au 01er Mars 1972, date de l’adhésion de la Tunisie à cette organisation ».

« YAP MARIATOU a salué les efforts déployés par la Tunisie dans le domaine du secours et du sauvetage, notamment, après l’envoi d’équipes spécialisés de protection civile, en Turquie et en Syrie », suite au séisme meurtrier et dévastateur, les ayant frappées récemment.



Gnetnews