Tunisie : Le ministre de l’Intérieur inspecte les unités sécuritaires à Jendouba, et les incite à sévir contre les menaces terroristes

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a effectué ce week-end une visite de travail au gouvernorat de Jendouba, où il s’est enquis des conditions de travail des unités sécuritaires et leur promptitude.

Le ministre a ainsi inspecté, samedi 25 Mars, le unités sécuritaires déployées au niveau de plusieurs points, relevant de différents régiments de la garde nationale, de la sécurité nationale et de la protection civile.

Il ‘est également redu au post frontalier de la garde nationale, Haragga, relevant de la brigade frontalière de Ghar Dimaou.

Le ministre a écouté les préoccupations des différentes équipes sécuritaires, « saluant leur sens du sacrifice et de discipline, ainsi que leur patriotisme, et les appelant à poursuivre leurs efforts en vue de maintenir l’ordre public, et de se prémunir du terrorisme », rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Kamel Feki a, par ailleurs, partagé le repas de rupture du jeûne avec les cadres et agents des différents corps sécuritaires de la région.