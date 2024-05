Tunisie : Le ministre de l’IntÃ©rieur libyen en visite de travail en Tunisie, plusieurs sujets Ã©voquÃ©s

Tunisie : Le ministre de l’Intérieur libyen en visite de travail en Tunisie, plusieurs sujets évoqués

Le ministre de l’Intérieur libyen, Imed Mustapha Trabelsi, effectue une visite de travail en Tunisie.

Il a été accueilli, ce lundi 06 Mai, à l’aéroport Tunis-Carthage, par son homologue tunisien, Kamel Fekih, en présence de cadres sécuritaires des deux pays, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

L’amélioration des conditions de travail au poste frontalier de Ras Jdir, ainsi que le règlement des problèmes et difficultés devant le mouvement des passagers, ont été évoqués lors de la rencontre entre les deux parties, indique le ministère de l’Intérieur libyen dans un communiqué.

La réunion a, par ailleurs, porté sur les similitudes au niveau des noms, les transactions commerciales, et les difficultés auxquelles se heurte le mouvement des passagers et des marchandises à cause de l’encombrement, ajoute le département libyen.

La coopération sécuritaire a été, par ailleurs, évoquée, selon la même source.

Gnetnews