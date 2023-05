Tunisie : Le ministre de l’Intérieur préside une séance de travail sur les missions de la police technique et scientifique

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a présidé hier, jeudi, une séance de travail sur les missions dévolues à la police technique et scientifique, et les prestations rendues par ses différents services, en l’occurrence, la sous-direction de l’identification nationale, la sous-direction de l’identification judiciaire, et la sous Direction des laboratoires scientifiques et criminalistiques.

Lors d’une visite dans ses locaux, le ministre pris connaissance du travail de ses différents services, en matière de constat du théâtre du crime, de réalisation des analyses scientifiques, des expertises techniques, et les techniques utilisées en matière d’identification des personnes et des cadavres dans le cadre de la recherche de preuves, ainsi que la manière d’établir les cartes d’identité nationale et le bulletin n’o 03, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les projets réalisés, et ceux en cours de réalisation ont été passés en revue, à l’instar du développement du laboratoire numérique dédié à la cybercriminalité, le développement du dispositif de confection du bulletin n’o 3, la numérisation des prestations à toutes les étapes, et l’utilisation de la signature électronique, QR Code.

Le ministre a salué les efforts déployés par ces unités, pour rendre des services administratifs aux citoyens, et leur important rôle, s’agissant de révéler les crimes et de dévoiler leurs auteurs, appelant à promouvoir ces services et à écourter les délais.

Cette visite était une occasion d’écouter les préoccupations professionnelles et sociales des employés de ladite direction, et la nécessité de la doter des techniques modernes et des ressources humaines et matérielles requises, conclut, en substance, la même source.

