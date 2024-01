Tunisie : Le ministre de l’IntÃ©rieur rÃ©unit plusieurs gouverneurs autour du dÃ©veloppement des rÃ©gions frontaliÃ¨res

Tunisie : Le ministre de l’Intérieur réunit plusieurs gouverneurs autour du développement des régions frontalières

Une réunion s’est tenue en fin de semaine au ministère de l’Intérieur, en présence des gouverneurs des régions frontalières (Tataouine, Tozeur ,Kébili, Gafsa, Kasserine et Jendouba…), ainsi que du premier délégué chargé du gouvernorat du Kef, des directeurs généraux, et cadres supérieurs de l’administration centrale en lien avec le développement des zones situées sur les frontières.

Il a été question des préparatifs de la tenue de la première réunion de la commission mixte tuniso-algérienne pour le développement des régions frontalières, dans le cadre du raffermissement des liens de coopération entre les deux pays.

Le ministre de l’Intérieur a prôné une vision commune pour la promotion de ces régions, en vue d’y réaliser un développement social et économique, à travers la consolidation des mécanismes de concertation et de coordination, de manière à en faire des pôles de développement, à améliorer les conditions de vie des habitants des deux pays, et à y consolider sécurité et stabilité.

