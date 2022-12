Tunisie : Le ministre de l’IntÃ©rieur s’entretient avec le prÃ©sident de la LTDH

Tunisie : Le ministre de l’Intérieur s’entretient avec le président de la LTDH

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu ce jeudi 22 décembre 2022, le président de la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi, en présence du chef de cabinet, Taher Boussaâda, et de la Directrice Générale des droits de l’Homme, Fatma Mahdouani.

La rencontre était une occasion « d’affirmer la détermination du ministère de consacrer les principes des droits de l’homme et des libertés publiques, et de s’ouvrir sur toutes les propositions visant à raffermir, davantage, ses relations de coopération et de partenariat avec la LTDH », rapporte, ce soir, un communiqué du MI.

Le but étant « de renforcer les efforts du ministère dans ce domaine, conformément à une approche participative, consacrant la culture des droits de l’homme au niveau de ses différentes structures », selon la même source.

