Le ministre de l’IntÃ©rieur visite le centre de commandement de la sÃ»retÃ© nationale et l’Institut de criminologie Ã  Alger

Le ministre de l’Intérieur visite le centre de commandement de la sûreté nationale et l’Institut de criminologie à Alger

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, et son homologue algérien, Brahim Merad, se sont rendus hier, en visite, au centre de commandement et de contrôle de la sûreté nationale à Alger, et ce dans le cadre de la consolidation de la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Il a, également, visité l’Institut national de Criminalistique et de Criminologie de la gendarmerie nationale à Alger, et ce dans le cadre de la coopération bilatérale et de l’échange des expériences.

Le ministre s’est enquis du rôle de cet Institut au service de la Justice et en matière d’aide des équipes d’enquête, s’agissant de produire les preuves scientifiques et techniques à travers les technologies modernes et les expériences dans de nombreux domaines, à l’instar des laboratoires balistiques, des explosifs, de détection des métaux, et de reconnaissance des empreintes.

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, avait entamé, dimanche 28 janvier, une visite à Alger, à l’occasion de la tenue de la première session de la commission mixte du développement des régions frontalières tuniso-algériennes.

Gnetnews