Tunisie : Le ministre des Domaines de l’Etat annonce la délimitation du périmètre du projet du port en eaux profondes à Enfidha

Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, a annoncé ce lundi 17 Octobre, le parachèvement de la délimitation du périmètre foncier du projet de port en eaux profondes d’Enfidha.

Dans le cadre d’une visite qu’il effectue dans le gouvernorat de Sousse, le ministre s’est rendu au site du projet du port en eaux profondes, et à la zone logistique dans la région d’Enfidha, en présence de cadres régionaux et centraux.

Le projet s’étend sur une superficie de 3000 hectares, dont 1000 hectares pour le port, et 2000 hectares pour la zone logistique. Cet édifice en devenir devra constituer un grand levier de développement, consolider l’activité économique dans la région, à travers la création d’une zone franche et de nouvelles zones industrielles, à même de créer 52 mille postes d’emploi pour les diplômés du supérieur et autres.

Le ministre a présidé, dans la foulée, , une séance de travail, sur la situation foncière dans le gouvernorat.

Cette réunion, tenue en présence du gouverneur de Sousse et de cadres régionaux et centraux, a permis de « passer en revue les principaux dossiers et problèmes fonciers liés aux terres domaniales agricoles et non-agricoles dans la région, et les besoins fonciers dans le cadre de la réalisation de projets de développement ».

Il a été ainsi question des principales problématiques posées, et des moyens juridiques et procéduraux susceptibles de les surmonter, ainsi que de l’accélération de la cadence de réalisation des projets dans la région, notamment pour ce qui est de la régularisation de la situation des exploitants des biens fonciers domaniaux et agricoles, des agglomérations urbaines, concernés par des plans d’aménagement urbain ainsi que de la propriété dans l’indivision entre l’Etat et les particuliers.

Gnetnews