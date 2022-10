Tunisie : Le ministre des Domaines de l’Etat visite les projets de développement à Rjim Maâtoug

Le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Mohamed Rekik s’est rendu, ce lundi 03 octobre, en visite de travail au gouvernorat de Kébili.

Rekik a visité le projet de village de l’artisanat el-Ferdaous, (délégation de Rjim Maâtoug), qui est érigé sur une terre domaniale, et a ordonné la régularisation de sa situation légale et foncière, en en soumettant le dossier à la commission nationale consultative des opérations foncières les semaines à venir, afin qu’il puisse entrer en exploitation.

Le projet a été réalisé par l’office de développement de Rjim Maâtoug, moyennant un financement étranger.

Le village compte dix boutiques d’artisanat, et œuvre à la valorisation et la transformation des produits de palmiers, et autres activités.

Le ministre s’est, par ailleurs, engagé à attribuer le foncier dédié au guichet unique des prestations administratives au ministère des Affaires sociales, afin qu’il puisse être utilisé dans les meilleurs délais, et rapprocher ainsi les prestations des citoyens de la région.

Cette visite était, par ailleurs, une occasion de réagir aux préoccupations de la population, notamment les jeunes au chômage, en s’engageant à les examiner avec les autorités régionales compétentes.

Le ministre était accompagné par le gouverneur, Mohamed Taïeb Khelifi, le maire de Rjim Maâtoug, le directeur général de l’office de développement de Rjim Maâtoug, ainsi que des cadres du ministère et des cadres régionaux et locaux.

Gnetnews