Tunisie : Le ministre du Tourisme appelle à déployer le maximum d’efforts pour faire réussir la saison touristique

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a affirmé la nécessité de déployer le maximum d’efforts pour faire réussir la saison touristique, en coordination avec la profession, et les différents intervenants dans le secteur.

Présidant hier, jeudi 25 Mai, la réunion périodique du suivi de la marche de l’activité touristique, et la promptitude à la haute saison, en présence des cadres du ministère et de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), le ministre a souligné que « la période actuelle requiert la cohésion et l’unification des efforts de la part de toutes les parties, en vue de promouvoir le tourisme, et de consolider la compétitivité de la destination tunisienne ».

Le ministre s’est, par ailleurs, enquis de l’état d’avancement des différents programmes visant à promouvoir le tourisme et les priorités de la période à venir.

Gnetnews